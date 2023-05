De 3 blokken uitgekleed: "Ineos heeft de sterkste ploeg en kan de Giro vervelend maken"

Renaat Schotte: "Corona is helaas nog een factor. Je plannen op het laatste nippertje omgooien is niet ideaal, maar als één ploeg voldoende alternatieven kan verzinnen die net zo goed van dienst kunnen zijn, is het Jumbo-Visma wel. Het zijn geen 1 op 1-vervangers, maar ik zou Jos van Emden en Rohan Dennis ook geen verzwakking noemen. Het is en blijft een sterk achttal."

José De Cauwer: "Het is het laatste jaar van Dennis en we weten niet in hoeverre dat speelt, maar we hebben hem al heel straffe dingen zien doen in dienst van een Giro-winnaar. Ik vind zijn selectie zelfs een versterking, zonder afbreuk te willen doen aan Robert Gesink."