Bingo voor Brandon McNulty in Bergamo, de favorieten bewaren de vrede

Neen, de kopmannen maakten opnieuw geen gebruik van de vele hoogtemeters, die geïnspireerd waren op de Ronde van Lombardije. Pas in de punchy finale kietelden ze elkaar even, maar dat was slechts een maat voor niks.

Gelukkig kleurde de kopgroep vandaag opnieuw de koers.

Bij hen geen dolce far niente. Vanaf het neerdalen van de vlag, vormde zich een bont allegaartje van zeventien koplopers. Sprinters zoals Vincenzo Albanese of Davide Ballerini, klimmers zoals Ben Healy of Brandon McNulty, vrijbuiters zoals Laurens Huys of Marco Frigo ... Alle type renners waren er aanwezig.

En toch lieten alle niet-klimmers zich lijdzaam naar de slachtbank leiden. Niemand durfde te anticiperen op de laatste beklimming, waar de klimtypes de rest dan ook met een voorspelde move ter plaatse lieten.

Zo doken enkel Healy, McNulty en Frigo samen de finale in. Op de bulten van Bergamo speelde de Ier in de finale dan nog eens voor beul, maar Healy slaagde er ook toen maar niet in om zijn weerbarstige tegenstanders te lossen. De volgende keer zal hij toch spaarzamer met zijn krachten omspringen.

Zo moest de Ier in de laatste rechte lijn ook nog eens reageren op een ultieme uitval van Frigo. Met de inspanning teveel zette hij McNulty ook nog eens in een zetel. De Amerikaan had nog alle moeite van de wereld om te revancheren, maar op de streep gooide hij zijn fiets alsnog voorbij zijn tegenstander.