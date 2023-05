Van Wilder voelt dat de favorieten nog niet voluit gaan: "Logisch, ze hebben de derde week te zwaar gemaakt"

"Ik denk dat we volgende week pas echt spektakel gaan zien. Want in die week kan je elke dag alles verliezen."

"Het is toch een beetje de fout van de Giro dat ze de derde week zo zwaar hebben gemaakt. Daardoor krijgen we een passief koersverloop. Ik begrijp dat je nu nog niet met je krachten kan gooien."

"Toen ging het nog wel even hard. Al was het toch vooral voor de fun. Dan zie je toch dat een paar renners de benen niet hebben. Een signaal voor in de slotweek."

De punchy finish in Bergamo zorgde toch nog voor een fikse versnelling bij Roglic en co. Van Wilder kon goed mee en kwam mee samen over de meet.

"Op die slotklim ging het natuurlijk ook niet traag, maar toen we bovenkwamen waren we nog met ongeveer 25 renners. Als het echt hard gaat, zijn dat er misschien maar vijf."

Laurens Huys: "Trots op mijn eerste top-10 in grote ronde"

Laurens Huys (Intermarché - Circus - Wanty) kleurde vandaag de etappe door mee te zijn in de vroege vlucht. De Belg finishte uiteindelijk knap 8e.

"Ik voelde vanmorgen meteen dat het de juiste moment was om aan te gaan. Na vijf minuten hard door te rijden waren we weg", vertelt Huys na de aankomst.

"Gelukkig was het vandaag ook eens goed weer, want het is al een heel zware Giro geweest. Al lees ik soms dat mensen doen alsof er niet wordt gekoerst. We hebben al heel hard afgezien en vandaag heb ik ook alles gegeven."

"Ik had een plan, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Ik ben in elk geval wel heel trots met mijn uitslag. Mijn eerste top-10 uitslag in een grote ronde. Ik ben nog maar vier jaar prof en ik had in mijn eerste jaar pech wegens covid."

"Ik voel dus dat ik goed ben aan het evolueren. Of ik het nog eens zal proberen? Dat laat ik afhangen van hoe ik de rustdag doorkom."