Het eerste dominosteentje? Denemarken laat junioren en beloften thuis voor WK in Rwanda

Denemarken is in de jeugdreeksen een garantie op smaakmakers tijdens de wereldkampioenschappen wielrennen, maar dat zal volgend jaar in Rwanda niet het geval zijn. Door het dure kostenplaatje laat de Deense federatie de jonkies in eigen land.

Volgend jaar worden van 21 tot en met 28 september de regenboogtruien uitgedeeld in Rwanda. Het wordt een atypisch WK in Afrika met een duizelingwekkend aantal hoogtemeters.

Zo'n parcours vraagt natuurlijk een specifieke voorbereiding (met de nodige financiële inspanningen), een eerste reden waarom Denemarken zijn jeugdrenners niet op het vliegtuig zal zetten voor de trip naar Rwanda.

Maar ook de peperdure facturen voor het eerste WK op Afrikaanse bodem nopen de Deense bond tot deze maatregel. "We moeten bezuinigen en we moeten financieel dan ook de juiste beslissing nemen", klinkt het.

Denemarken benadrukt dat deze afzegging niets zegt over de WK's in Montréal (2026) en Abu Dhabi (2028). In 2027 is het Franse WK wellicht een stukje goedkoper, in 2029 is Denemarken zelf gastheer.

Er wordt verwacht dat de Deense afmelding echo's zal krijgen in het peloton. Ook bij Belgian Cycling moeten ze de rekening nog maken.

"Behalve de logistieke uitdaging (al het materiaal in Rwanda krijgen) zijn de hotelprijzen ook pokkeduur", vertelde toenmalig TD Frederik Broché vorige maand al aan onze website.

Komt er dan ook een afgeslankte Belgische delegatie? "Wij moeten de harde keuzes nog maken, maar we maken die liever niet. Want als wielerland vinden we dat we de plicht en de verantwoordelijkheid hebben om de wielersport internationaal uit te dragen."