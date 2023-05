De tegenstand in de Giro: wie zijn de roze uitdagers van Remco Evenepoel?

1. Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

3 jaar later - in 2019 - fietste de Sloveen aanvankelijk op een roze wolk, tot een val en tactisch geknoei zijn ondergang mee inluidden. Roglic eindigde dat jaar 3e na Richard Carapaz en Vincenzo Nibali.

Roglic zette in de Giro van 2016 - zijn debuutjaar op het hoogste niveau - zijn eerste stapjes in het groterondewerk. Met een 58e plaats in het eindklassement kon hij niet imponeren, maar de tijdrit in de Chianti-streek belandde wel in zijn rugzakje.

3 eindzeges in de Vuelta en het podium in de Giro en de Tour: het zijn resultaten waar driekwart van het peloton heel veel bezittingen voor zou willen ruilen, maar het verhaal van Primoz Roglic (33) is minder rooskleurig dan het lijkt.

De immer veerkrachtige Roglic leek nu wél op breken te staan. Er was fysieke schouderschade - meer dan Jumbo-Visma liet uitschijnen, maar er was ook mentale averij na die crash met Fred Wright, getuige de atypische schriftelijke uithaal later.

Dit jaar keert hij terug naar de laars, al was het deze winter niet duidelijk of dat met volle goesting zou zijn.

Al durft hij wel eens te buigen in de laatste week en laat net die slotweek in deze Giro nog crucialer en zwaarder dan anders zijn.

Roglic ging onder het mes, laste een lange mentale en fysieke pauze in en Jumbo-Visma wilde zijn speerpunt pas in Catalonië laten inpikken.

2. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

6 jaar geleden was hij een van de slachtoffers van een ongelukkige botsing met een motorrijder, in de coronaversie struikelde een messcherpe Thomas na amper enkele dagen over een verdwaalde bidon.

Breuken heeft de Welshman er anders genoeg opgelopen, want Thomas moest bij zijn laatste deelnames in 2017 en 2020 telkens vroegtijdig afstappen.

Met die boodschap bevestigde Geraint Thomas (36) dat hij in mei eindelijk eens potten wil breken in de Giro.

"Hopefully I get round this time."

Hij werd ziek vlak voor de Tour Down Under, was een meeloper in Catalonië, maar toonde in de Tour of the Alps progressie. Zijn vormcurve schiet nooit pijlsnel de hoogte in, maar zo'n ancien hoef je anderzijds niets meer te leren.

Thomas is uiteraard niet meer de versie die in 2018 de Tour won. Er is de maanden nadien geen feestmaal geweest waar de maillot jaune zich niet had volgepropt, maar Thomas vecht ook nu weer voor zijn sportieve toekomst en bestaansrecht bij Ineos.

Er staat dus nog een rekening open tussen Thomas en de Giro en vorig jaar bewees hij in de Tour als "best of the rest" dat er - als geest en lichaam harmonieus samenwerken - niet altijd pap in de benen zit.

3. Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers)

Hart is de enige ex-Girowinnaar aan de start en schiet net als zijn favoriete voetbalploeg eindelijk weer met scherp met een 3e plaats in Tirreno-Adriatico en de eindzege in de Tour of the Alps als argumenten dat hij toch geen onehitwonder is.

Net als Arsenal. Hart - in zijn jeugdjaren zelf een doelman - heeft een kamertje in zijn hart voor the Gunners en heeft een relatie met Arsenal-speelster Lotte Wubben-Moy. Zij is half-Nederlands, waardoor Hart zich nu zelfs aan een klein taalbad waagt.

De minzame Hart is een man van de wereld die beseft dat er meer is dan de fiets. Hart leerde als Londenaar de stiel in de West-Vlaamse kermiskoersen en ventileert zijn mening op sociale media. Inclusiviteit en diversiteit liggen hem na aan het hart.

Die Giro - toegegeven, de najaarsronde was mager bezet - was een schot in de roos voor de Schot, die daarna zijn nieuwe status zelden kon bevestigen of rechtvaardigen.

De een zijn dood is de ander zijn brood? Nadat Geraint Thomas gefnuikt werd door een drinkbus in 2020, nam Tao Geoghegan Hart (28) vrij onverwacht de Ineos-honneurs waar.

In 2020 veroverde Geoghegan Hart eind oktober nog de roze trui in de slottijdrit.

4. Joao Almeida (UAE)

Een jaar later moest hij zich wegcijferen als meesterknecht van Remco Evenepoel, maar dat zinde de zelfbewuste posterboy - als ex-voetballer was Cristiano Ronaldo zijn idool - niet.

Neen, het is niet dat de Giro van 2020 de komende weken als referentiepunt gebezigd kan worden, maar tijdens die 3 weken in oktober openbaarde ook João Almeida (24) zich als ronderenner.

Nadat zijn manager met stevige financiële eisen naar de onderhandelingstafel was gestapt, zat het verhaal van de eilandbewoner erop bij de blauwboezen. UAE zwaaide met oliedollars, Almeida mocht vorig jaar zijn ding doen in de Giro.

In de koers van zijn dromen flirtte hij weer met het podium, tot corona hem in de slotweek tackelde.

Hij heeft dus nog een eitje te pellen met Italië en na zijn 2e plaats in Tirreno-Adriatico was hij best of the rest in de Ronde van Catalonië.

In de tijdritten zal hij de schade grotendeels beperken, in de bergen valt de eeuwige jojo nog liever neer dan dat hij het hoofd buigt. Almeida is geen spektakelman, maar is zeer solide en kent zijn eigen limieten als geen ander.

Al moet hij ook nu misschien weer nederig knielen voor een ploegmakker: UAE schermt ook met Jay Vine. De Australiër was na een kanonstart Down Under de voorbije maanden weliswaar op de sukkel met zijn knie.

Het zou niet de eerste keer zijn dat zo'n duobaan bij UAE in het honderd loopt. De Emiraten acteren wel vaker als los zand en verdrinken zonder hun Sloveense superman geregeld in tactische chaos.