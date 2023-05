De Plus mag voor het eerst sinds 2019 weer naar grote ronde: "Deed zelfvertrouwen op in Alpen"

Dit jaar rijdt hij niet voor eigen rekening in Italië, maar wil De Plus vooral zijn team ondersteunen. "We hebben een goed uitgebalanceerde ploeg die veel tijd heeft doorgebracht samen. Nu is het tijd om wat te rusten en thuis wat tijd door te brengen met de familie, want ik wil zo fris mogelijk de laatste Giro-week ingaan."

"Ik ben heel blij om in de Giro-ploeg te zitten", reageert Laurens De Plus tevreden op zijn selectie. "Ik vind het fantastisch om na een paar jaar nog eens een grote ronde te kunnen rijden."

Hopelijk word ik met wat rust nog iets beter en ben ik op mijn best in de Alpen.

"Ik krijg een ondersteunde rol in het hooggebergte", zegt hij over zijn rol in dat sterk Brits blok.

"De Ronde van de Alpen was een goede test voor mij. Daar heb ik zelfvertrouwen opgedaan. Ik was heel tevreden met mijn prestaties daar. Hopelijk word ik met wat rust nog iets beter, en ben ik straks op mijn best in de Italiaanse Alpen."

"Met Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart hebben we twee sterke kopmannen die mogen mikken op het eindpodium. Daar wil ik hen zoveel mogelijk bij helpen."