Met Giro in zicht komt Laurens De Plus boven water: "Ik heb mijn kans gegrepen"

Ineos Grenadiers domineert tot nu toe de Ronde van de Alpen, met een twee op twee voor Tao Geoghegan Hart. Onderdeel van het succes: een sterke Laurens De Plus. Onze landgenoot maakt indruk met zijn kopbeurten bergop.

"Ik moest me concentreren toen 'De Pluski' op kop aan het rijden was", zei Geraint Thomas aan Wielerflits. "Hij is nu weer een sterke jongen. 2019, he's back."

Renaat Schotte, onze man in Italië, voelde De Plus aan de tand over zijn goeie vorm. "Klopt, eigenlijk zit iedereen van de ploeg goed in vorm. We hebben met de ploeg een fantastisch trainingskamp van 3 weken in de Sierra Nevada gehad."

"We hebben veel uren gemaakt en iedereen is goed teruggekomen, gezond en wel." Dat laatste is niet onbelangrijk, want De Plus zit sinds zijn sterke Tour van 2019 eigenlijk al bijna 3 jaar vast in het sukkelstraatje.