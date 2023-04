Ineos slaat meteen toe in Tour of the Alps: Geoghegan Hart maakt ploegenspel af op laatste knik

INEOS is met een stevig ensemble naar de Tour of the Alps afgezakt. Met mannen als Arensman, Geoghegan Hart, Sivakov en Thomas heeft de Britse ploeg in de breedte veruit de beste kern in de vijfdaagse rittenkoers.



Ineos was het dan ook aan zijn status verplicht om in de heuvelachtige finale van de eerste rit meteen zijn wil op te leggen. Onze landgenoot Laurens De Plus zette zich op de voorlaatste klim op kop, rekende de vroege vluchters in en hield de rest van het peloton met een verschroeiend tempo onder de knoet.

Enkel Jack Haig en Jefferson Cepeda slaagden erin om het beulenwerk van De Plus te ontlopen. Het duo speelde nog haasje-over in een ultieme ontsnapping. Cepeda ging bergop over Haig, maar in de afdaling naar de laatste beklimming vloog de Australische slechtvalk weer voorbij zijn medevluchter.



Maar bij het ingaan van de slotkilometer werden beide renners weer ingerekend. Hugh Carthy gooide nadien nog een tweede troef voor EF op tafel, maar ook hij kon het niet uitzingen tot de meet.



Ex-Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart verzilverde het ploegenspel van Ineos met de beste eindsprint en pakte zo op de eerste dag meteen de dubbelslag. Achter de Brit moest Carthy ook nog Felix Gall voor zich dulden. Cian Uijtdebroeks was met de 18e plaats (op 1 minuut en 52 seconden) de eerste Belg in de daguitslag.