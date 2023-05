Roglic wint klimtijdrit na secondespel en snoept het roze af van Thomas ondanks pech op slotklim

Rit 20 kort samengevat:

Roglic spoelt La Planche door met Giro-winst

"Save the best for last", moeten ze bij organisator RCS gedacht hebben bij het uittekenen van het Giro-parcours.

Met de loodzware klimtijdrit richting de top van de Monte Lussari in het achterhoofd werd het geen Ronde van Italië om van te smullen, maar vandaag maakte de voorbije twee weken helemaal goed.

De opdracht voor Primoz Roglic was vooraf simpel. Hij moest aan de Sloveense grens 27 tellen beter doen dan Thomas om de Giro nog te alsnog te winnen.

Dat lukte ook.

Vanaf het eerste tussenpunt was de mentaal oersterke Sloveen op de afspraak. Een veel vlottere fietswissel dan zijn roze concurrent leverde hem na 11 kilometer al een kleine bonus op.

Op de loodzware klim was Roglic nadien helemaal ontketend. Hij reed seconde per seconde weg van Thomas, die uitgerekend vandaag zijn eerste/enige slechte dag kende. Zelfs een kettingprobleem op een steil stuk kon de vliegende kopman van Jumbo-Visma niet uit zijn lood slaan.

Roglic reed uiteindelijk nog 40 seconden weg van Thomas, goed voor de rit- en eindzege voor eigen volk. Als hij morgen in Rome over de finishlijn bolt, dan is dat met een vierde eindzege in een grote ronde op zak.