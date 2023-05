Ilan Van Wilder sluit Giro als 12e af, maar vond tijdrit "verschrikkelijk": "Alles voor het spektakel"

Door het forfait van Remco Evenepoel mocht Ilan Van Wilder de voorbije dagen voor eigen rekening rijden. Het levert hem uiteindelijk een 12e plaats op in het eindklassement. In de tijdrit zette hij de 13e chrono neer.

"Het was echt verschrikkelijk", windt Van Wilder er geen doekjes om.

"Ik was relatief rustig begonnen en had een heel snelle fietswissel. Daarna ben ik misschien iets te hard aan de klim begonnen, waardoor ik het in het 2e deel wat moeilijker had. Op het einde kwam ik er weer wat door."

Ondanks zijn goeie prestatie heeft Van Wilder een duidelijke mening over de tijdrit. "Het was echt niet tof. Voor mij is dit geen tijdrit."

"Ze hadden makkelijk ook een klim kunnen vinden waar je wel met je tijdritfiets tot boven had kunnen rijden. Maar ze willen er een spektakel van maken."

Desondanks blikt Van Wilder tevreden terug op zijn Giro. "Vanavond ga ik eens 'foert' zeggen en gewoon eten wat ik wil. En morgen genieten."