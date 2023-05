Ontgoochelde Geraint Thomas: "Ik kan toch heel trots zijn"

" Primoz Roglic verdient gewoon om te winnen. Chapeau voor wat hij gedaan heeft, want hij had onderweg ook nog pech en haalde het toch nog."

Aan het eerste tussenpunt leek er voor Geraint Thomas nog niet veel aan de hand, maar bergop liepen de benen van de leider te vol. "Bergop voelde ik me best oké", zegt hij bij de rechtenhouder. "Ik wil geen excuses zoeken, maar ik had niet het beste gevoel op de fiets."

Niemand hield op voorhand rekening met Thomas, maar de ex-Tour-winnaar maakte er op zijn 37e toch nog een fenomenale tweestrijd van. "Als je me in februari of maart had gezegd dat ik tweede zou worden, had ik je nooit geloofd en was ik heel blij geweest. Nu ben ik er wel kapot van."

"Mijn seizoen was nog niet goed geweest, dus ik ben wel trots. Zeker ook op de jongens die heel hard gewerkt hebben."



Er kon nog een grapje af bij de nummer 2 van de eindafrekening. "Wat is dat toch met de "G"'s hier in Italië. Derek Gee is 4 keer tweede geworden en nu ik ook. Op naar de Tour? Ik denk het niet, ik heb er even genoeg van."