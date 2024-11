Ex-luitenant van Greg Van Avermaet wordt bondscoach van Zwitserland

Michael Schär was 12 jaar lang de rechterhand van Greg Van Avermaet bij BMC, CCC en AG2R.



Een smet op zijn carrière was zijn uitsluiting in de Ronde van Vlaanderen van 2021. Schär had een kind langs de weg toen een drinkbus toegeworpen. Maar dat mocht niet volgens de regels van de UCI. Met tranen in de ogen verliet Schär toen Vlaanderens Mooiste.

Eind 2023 ruilde de boomlange Zwitser (1m98) zijn rugnummer voor een zitje in de ploegauto van Lidl-Trek.

Maar toen de Zwitserse bond deze herfst de vacature van bondscoach uitschreef, was Schär een logische kandidaat.



Op het voorbije WK in Zürich was Schär al actief als assistent van bondscoach Michael Albasini, die volgend seizoen ploegleider wordt bij Q36.5.



Schär zal de rol van bondscoach wél blijven combineren met de functie van ploegleider bij Lidl-Trek.

"Dat kan alleen maar voordelen opleveren", zegt de Zwitserse wielerbond. "Doordat Schär ploegleider is, zal hij veel renners zien op wedstrijden. Dat zal voor een betere communicatie zorgen."