Van Avermaets boezemvriend Michael Schär wordt ploegleider bij Lidl-Trek

Sinds 2011 reden Michael Schär en Greg Van Avermaet onafgebroken in hetzelfde team: bij BMC (2011-2018), CCC (2019-2020) en AG2R-Citröen (2021-2023).



Schär, die zich al vroeg in zijn carrière in een knechtenrol nestelde, boekte zelf 2 profzeges: het Zwitsers kampioenschap op de weg (2013) en de 2e rit in de Tour of Utah (2014).

Een opvallend moment uit zijn carrière was zijn uitsluiting in de Ronde van Vlaanderen 2 jaar geleden.

Schär had toen een drinkbus gegooid naar een kind langs de kant van de weg. Maar omdat bidons enkel mogen worden weggegooid op de daarvoor voorziene plekken, moest Schär de Ronde meteen verlaten.