LIVE: Erop en erover! Union keert de situatie om met twee goals in evenveel minuten

Union en Antwerp kijken elkaar vanavond voor de vierde keer dit seizoen in de ogen en op 9 mei volgt nog een vijfde confrontatie in de bekerfinale. In de reguliere competitie hielden beide teams elkaar twee keer mooi in evenwicht, afgelopen donderdag trok Union aan het langste eind.





Antwerp is er nu al vier wedstrijden op een rij niet in geslaagd om Union te verslaan. De laatste overwinning tegen de Brusselaars was op de openingsspeeldag van vorig seizoen. Toen boekte Antwerp een 0-2-zege in het Dudenpark.