Greg Van Avermaet hangt fiets aan de haak: "Mijn carrière weerspiegelt hoe ik ben"

Greg Van Avermaet maakte vandaag tijd voor zijn fans. Er was een toertochtje voor sympathisanten en supporters, er was een voetbalwedstrijd met de voormalige keeper op het veld en er was uiteraard een ceremonie waarbij hij zijn fiets aan de haak hing.

Rond 19 u zat het volksfeest erop. "Ik heb me geamuseerd", vertelde hij in Sportweekend. "Het was een perfecte dag. Het was druk en ik werd een beetje geleefd. Het kruipt in de kleren, maar het was heel leuk."

"Dat voetbaltoernooitje was iets ludieks, maar plezant. Het was een tijdje geleden dat ik nog had gevoetbald. Ik heb ervan genoten."