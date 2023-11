Mijlpaal voor wielrennen in Mongolië: 27-jarige renner wordt prof bij Burgos-BH

Jambaljamts Sainbayar (27) heeft zich de voorbije jaren vooral in het Aziatische circuit getoond. Zo werd hij in 2021 eindwinnaar van de Ronde van Thailand.

Ook in de Ronde van Langkawi heeft de klimmer, die ook een goed eindschot heeft, al meermaals kunnen charmeren en zijn prestaties hebben Burgos-BH overtuigd.

De Spaanse ploeg, geen WorldTour-team, kennen we vooral goed van de Spaanse koersen en de Vuelta. In de Ronde van Spanje kleuren ze zowat elke dag het beeldscherm met aanvallers als Jetse Bol.

Sainbayar was overigens een van de leden van de vroege vlucht op het WK in Leuven in 2021, maar is als exotische aanwinst geen publiciteitsstunt.

Burgos-BH is overtuigd van zijn kwaliteiten en weet dat ook Astana interesse toonde.

Zijn zaakwaarnemer denkt dat Sainbayar kan schitteren in de Vuelta. "Enkele jaren geleden geloofde niemand dat renners uit Eritrea een plaats in het peloton zouden hebben, maar dat is nu wel duidelijk het geval. Sainbayar kan hetzelfde doen voor Mongolië."