IN BEELD: Greg Van Avermaet wint meteen zijn eerste (alternatieve) triatlon

Greg Van Avermaet stond aan de start van de SGRail 100, een graveltriatlon in het noorden van Spanje, georganiseerd door drievoudig Hawaï-winnaar en olympisch kampioen Jan Frodeno.

Deelnemen is belangrijker dan winnen in Girona. Zo zijn er prijzen voor de beste koffiedrinker, de meest behulpzame triatleet of de best verklede deelnemer.

Van Avermaet amuseerde zich kostelijk en kwam toch als eerste over de streep, net voor voormalig duatleet en triatleet Jim Thijs.