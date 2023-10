BEKIJK: "Geven! Jassen! Vlassen!" Dit was de carrière van Greg Van Avermaet

Met Parijs-Tours is er een einde gekomen aan de glansrijke carrière van Greg Van Avermaet. Tussen zijn eerste zege in 2007 in Qatar en zijn laatste zege in 2023 in Frankrijk won hij nog 40 andere koersen, waarin hij ons tal van onvergetelijke momenten bezorgde. Geniet nog eens van alle hoogtepunten uit de carrière van "Gouden Greg".