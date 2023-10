Triatleet Pieter Heemeryck imponeert met winst in Ironman in Portugal

Pieter Heemeryck klauterde na 3,8 kilometer zwemmen als 4e in het water, met een achterstand van 1'10" op de leider.

In de 180 km fietsen raapte onze landgenoot al snel de Duitser Patrick Lange en de Spanjaard Antonio Benito Lopez op. Na 10 km fietsen vond hij de aansluiting met het leidersduo Jan Stratmann en Joshua Lewis. Ook de Deen Thor Bendix Madsen nestelde zich in de kopgroep.

Madsen was overduidelijk de beste fietser en begon als leider aan de afsluitende marathon, Heemeryck had bij de start van 42,195 kilometer lopen 5 minuten goed te maken.

Geen probleem voor de Belg, die een sterke marathon liep en zijn concurrenten een na een bijbeende. Heemeryck won uiteindelijk in 7u50'07", waarmee hij ruim 2 minuten sneller was dan de Fransman Dylan Magnien. Lopez finishte als 3e op een kleine 4 minuten.

Met zijn overwinning zet Heemeryck de kers op de taart van een topseizoen. Eerder dit jaar kroonde hij zich tot Europees kampioen op de halve Ironman. Hij werd ook vice-Europees kampioen op de volledige Ironman-afstand. Met zijn zege in Portugal is Heemeryck meteen ook zeker van deelname aan het WK volgend jaar in Hawaï.