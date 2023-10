Vijfde keer, goede keer: vastberaden Lucy Charles-Barclay triomfeert in Ironman van Hawaï

Lucy Charles-Barclay heeft de zege gepakt in de Ironman van Hawaï bij de vrouwen, de wedstrijd die fungeert als wereldkampioenschap voor de volledige triatlon.

De 30-jarige Britse legde de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km lopen af in 8 uur, 24 minuten en 31 seconden. Daarmee was ze sneller dan twee Duitsers, Anne Haug, 2e in 8u27'33" en Laura Philipp, 3e in 8u32'55".

Lucy Charles-Barclay was eerder al vier keer tweede geworden in de wedstrijd (2017, 2018, 2019 en 2022). Haug won de Ironman van Hawaï in 2019, ze staat voor de vijfde opeenvolgende keer op het podium.

De Zwitserse Daniela Ryf (36), vijfvoudig laureate van de wedstrijd, werd vijfde in 8u40:34. Haar laatste deelname werd verstoord door een longinfectie.

Het was voor het eerst dat de wedstrijd in Hawaii enkel voor vrouwen werd georganiseerd. Sam Laidlow pakte de titel bij de mannen in Nice.