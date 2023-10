Richard Plugge zwaait "Koning Roglic" uit: "Voor altijd in mijn hart"

Op de dag dat Primoz Roglic aankondigde dat hij Jumbo - Visma op het einde van het jaar zal verlaten, won hij de Ronde van Emilië. Teambaas Richard Plugge zag zijn Sloveense kopman winnen in Italië en heeft woorden van lof bij het afscheid.

"Primoz zal voor altijd in mijn hart blijven als onze koning. We zijn hem erg dankbaar voor de weg naar boven die we samen hebben ingezet", zegt Plugge.

Roglic kwam in 2016 bij Team Jumbo - Visma, het begin van de opmars van de Nederlandse wielerploeg. In het shirt van het Nederlandse team was Roglic goed voor 74 overwinningen. De Sloveen won onder meer 3 keer de Vuelta, 1 keer de Giro en 1 keer Luik-Bastenaken-Luik.

Roglic' vertrek wordt gelinkt aan de mogelijke fusieplannen tussen Jumbo - Visma en Soudal - Quick Step.

Plugge ging niet in op vragen over de toekomst van de ploeg: "Ik zal Roglic altijd blijven bewonderen op persoonlijk vlak. Er komt echter een moment waarop het de beste keuze is om de wegen te scheiden."

"Onlangs diende hij een transferverzoek in. We begrepen zijn verzoek en we hebben te veel respect voor elkaar om elkaar iets in de weg te leggen. We gaven hem groen licht, zoals we dat in het verleden ook met Dylan Groenewegen hebben gedaan."

Roglic liet nog niet in zijn kaarten kijken welke zijn toekomstige ploeg wordt. In Radio Peloton circuleren vooral de namen van Movistar, Bora-Hansgrohe en Ineos.