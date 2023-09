Primoz Roglic kondigt zijn vertrek aan bij Jumbo-Visma

De hele Vuelta lang is er gespeculeerd over de toekomst van Primoz Roglic bij Team Jumbo - Visma, dat met zijn 3 kopmannen op het eindpodium stond. Bij de gratie van Tour-winnaar Jonas Vingegaard mocht de Amerikaan Sepp Kuss winnen. Primoz Roglic, die dit jaar de Giro op zak stak, moest vrede nemen met de laagste trede.



Te veel hanen op een erf. Roglic, die de Nederlandse WorldTour-ploeg meer dan 70 overwinningen bezorgde, trok zijn conclusies. Vanochtend bij de start van de Giro dell' Emilia in Italië vertelde hij dat hij het team verlaat.



"Dat kan ik nu definitief bevestigen. Na de wedstrijden die ik nog zal doen, zullen we meer details bekendmaken. Nu ligt de focus nog op de koers van vandaag."



Jumbo-Visma wuifde de drievoudige Vuelta-winnaar (2019-2021) uit met beelden van het interview van Cycling Pro Net. "Na een memorabele tocht samen gunt Jumbo-Visma Primoz Roglic de kans om zijn ambities in de toekomst elders voort te zetten." De Nederlanders zijn dus bereid om zijn contract vroegtijdig stop te zetten.



Het is nog niet duidelijk naar welke ploeg Roglic zou trekken. Movistar klinkt het luidst, al toonden ook Lidl-Trek en Team Ineos interesse.



Het vertrek van Roglic heeft in principe niet meteen iets te maken met de op til zijnde fusie met Soudal-Quick Step, maar de toekomstplannen van de ploeg zullen toch ook hun rol gespeeld hebben.