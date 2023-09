Na de klap, het opperste geluk: Nathan Van Hooydonck en partner verwelkomen zoontje Alessio

Nathan Van Hooydonck moest eerder deze week een zware klap verwerken. De renner van Jumbo-Visma moet een punt achter zijn wielerloopbaan zetten door een hartkwaal. Er werd een inwendige defibrillator ingeplant bij de 27-jarige renner.

Een week eerder was Van Hooydonck betrokken geraakt bij een auto-ongeval, nadat hij een hartaanval had gekregen achter zijn stuur. Van Hooydonck werd toen even in een kunstmatige coma gehouden. Zijn hoogzwangere vriendin Alicia zat naast hem, maar kwam haast ongeschonden uit het accident.

Enkele dagen na het zware nieuws over zijn fin de carrière, volgt nu het opperste geluk voor Van Hooydonck. Zijn partner beviel vrijdag van een zoontje Alessio. Van Hooydonck deelde het heuglijke nieuws op sociale media met het bijschrift "Ons wondertje".