Wout van Aert vecht tegen de tranen: "Het is onrechtvaardig voor Nathan Van Hooydonck"

"Het hing aan een zijden draadje deze week. We zijn heel dankbaar dat hij er zich door heeft kunnen vechten, maar het is een enorme klap voor hem dat hij zijn passie niet meer kan uitoefenen."

"Het is heel droevig nieuws", zocht hij naar de juiste woorden, "al komt "droevig" op de tweede plaats. Het is goed dat Nathan er nog is."

"Dit parcours liegt niet. Er zat niet meer in dan de 3e plaats"

Het sportieve is dan even bijzaak, maar Wout van Aert gaf uiteraard ook toelichting bij zijn 3e plaats.

"Ik denk dat er niet meer inzat", was hij eerlijk. "Ik was snel gestart en dat was ook nodig op dit parcours. De laatste 11 kilometer waren rechtdoor. Daar zou de beslissing vallen, maar ik viel er stil. Dit parcours liegt niet."

Het was een lastige week voor Van Aert door ziekte en emoties. "Misschien heeft dat meegespeeld, maar het is altijd lullig om excuses aan te halen."

"Ik wist hoe hard ik moest rijden. Bij het eerste tussenpunt lag alles kort bij elkaar. Ik was goed gestart, maar ik kon het niet volhouden. Jammer. Op het laatste stuk beslisten de benen."

Wat zegt dat over de wegrit van zondag? "Ik ben blij dat ik me weer gezond voel. Het laatste deel van een tijdrit is normaal mijn sterke punt, vandaag net niet."

"Dat zegt misschien iets, maar er zijn nog een aantal dagen. Als ik de benen van de Tour of Britain weer vind... De motivatie is er zeker nog. We hebben ook een sterke ploeg. Redenen genoeg om er in te geloven."