Wout van Aert: "Ik was volledig van slag door ongeval van Nathan Van Hooydonck"

Wout van Aert (29) is woensdag een van de topfavorieten op het EK tijdrijden in Emmen. De voorbereiding van Van Aert verliep niet vlekkeloos door fysieke perikelen en vooral het ongeval van maatje Nathan Van Hooydonck heeft er stevig ingehakt.

Een week geleden sijpelde het onheilspellende nieuws rond Nathan Van Hooydonck binnen. "Ik was volledig van slag", vertelde Wout van Aert vandaag op het persmoment van de Belgische tijdrijders in Nederland. "Ik was aan het trainen toen ik het nieuws kreeg. Het voelde alsof ik de hele dag mijn adem heb ingehouden tot het nieuws kwam dat hij ontwaakt was. Het is hard aangekomen. " "Het was een grote opluchting, maar er zijn nog heel veel vragen voor hem en voor ons. De eerste uren waren de ergste: je vreesde voor zijn leven en het kwam uit het niets." "Af en toe hebben we contact. We hebben nog niet echt gebeld, maar hij herstelt goed. Hoe het concreet met hem gaat, dat is iets waar hij of de ploeg over moet communiceren."

Als klap op de vuurpijl werd Van Aert ook nog eens ziek. "Ondertussen voel ik me weer gezond, maar vorige week had ik acute buikgriep. Het was een paar dagen niet zo leuk. Ik heb enkele trainingen moeten schrappen." "Ideaal is dat nooit, maar met de Ronde van Groot-Brittannië in mijn benen en met wat extra rust zal ik fris aan de start staan. De laatste 2 dagen had ik weer een normaal gevoel en ik hoop dat ik niets verloren ben van mijn vorm." Al geeft Van Aert toe dat er "vraagtekens" zijn. "Als ik op niveau kan presteren, dan moet het podium in deze tijdrit het doel zijn." "Ik was nooit helemaal hersteld na mijn terugkeer uit de Tour of Britain en woensdag werd ik ziek. Het valt af te wachten of deze tijdrit net te vroeg of net niet te vroeg komt."

Wout van Aert werd eindwinnaar in de Tour of Britain.

"Joshua Tarling is favoriet voor de tijdrit"

Over naar de Europese tijdrit van woensdagnamiddag. Van Aert verkende vandaag het parcours. "Saai", lachte hij toen gevraagd werd naar zijn mening. "Er is weinig bijzonders aan. De pure kracht komt naar voren en het is mooi voor een kampioenschap. Voor mij mocht het wat technischer, want dat ontbreekt vrijwel volledig." "De afstand is iets korter dan op het WK en Filippo Ganna en Remco Evenepoel zijn hier niet. Ik start met de gedachte dat ik op het podium moet kunnen eindigen, maar Joshua Tarling is favoriet, ondanks zijn leeftijd." "Hij heeft zijn WK (brons) ook in de Renewi Tour bevestigd. Het parcours is mooi, maar niet meteen in ons voordeel. Ik denk dan eerder aan een type als Tarling, een boom van een mens."

Op dat WK in Schotland werd Van Aert slechts 5e. "Of ik daar iets uit geleerd heb? Toch wel. We hebben geprobeerd om sindsdien enkele zaken te verbeteren. Wat dan? De setup van de fiets, mijn positie, hoe ik indeel..." "Op het WK werd ik ruimschoots geklopt en ik had het gevoel dat ik goed had gereden. Daarom zijn we er dieper op ingegaan." Van Aert rijdt morgen de tijdrit en zondag de wegrit. Een EK mist wel de grandeur van een ander kampioenschap. "Het deelnemersveld is iedereen overmorgen al vergeten", countert hij. "Dat maakt geen verschil. Het EK groeit ook nog." "Het heeft meer belang, het is een mooie titel om voor te gaan. Ik heb een mooi seizoen, maar er mag nog iets bij. Daarom heb ik snel aan de bondscoach laten weten dat ik van dit EK een doel wilde maken."

Op het WK tijdrijden werd Wout van Aert 5e.

