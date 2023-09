Primoz Roglic klopt Tadej Pogacar in sprint bergop en wint zo voor de 3e keer de Ronde van Emilia

Het was meer dan een jaar geleden dat Tadej Pogacar en Primoz Roglic nog de degens met elkaar gekruist hadden. Voor de start kondigde Roglic aan dat hij Jumbo-Visma zou verlaten. Maar een uitgebluste indruk maakte hij in koers allerminst.



Pogacar had een superteam rond hem verzameld, met onder meer Juan Ayuso, Diego Ulissi, Jay Vine en Adam Yates. Zij zorgden ervoor dat alle aanvalslustigen weer bij elkaar werden geveegd.



Zoals wel vaker zou alles beslist worden op de laatste beklimming van de San Luca. Adam Yates deed er alles aan om iedereen de keel af te snijden. Het was dan wachten op de aanval van zijn kopman.



Pogacar probeerde het ook twee keer, maar heel veel snee zat er niet op. Richard Carapaz en Roglic konden steeds goed volgen, de anderen sloten met wat vertraging aan.



Intussen was de krachtbron van Roglic zich aan het opladen voor een laatste uitbarsting. Pogacar kon er enkel maar naar kijken. Het is de 3e eindzege voor Roglic in Emilia. Enkel de bijna mythische Italiaan Constante Girardengo doet met 5 zeges beter.