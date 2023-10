Belg Arnaud Mengal verbaast triatlonwereld met 2e plaats in Wereldbeker van Rome

Marten Van Riel maakte lange tijd een sterke indruk in Rome, waar de sprintafstand op het programma stond (750 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen).

Alles verliep perfect voor Van Riel, tot hij in een snelle afdaling met zijn fiets ten val, kwam, waardoor een topnotering er niet meer inzat.



In zijn schaduw was ook de in Frankrijk geboren Belg Arnaud Mengal meegeslopen met de grote jongens.



Mengal had, zoals de rest van de koplopers, geen verhaal tegen de versnelling van de Portugees Vasco Vilaca in de slotkilometers van het lopen, maar in de sprint hield hij wel onder meer de Duitser Simon Henseleit af in de strijd om de 2e plaats.

Ook bij de vrouwen had België een podiumkandidaat. Jolien Vermeylen moest evenwel net als vorige week in Tanger vrede nemen met de 4e plaats. De Duitse Nina Eim won in Rome.