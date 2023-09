Marlen Reusser knalt in hoge kousen naar 3e Europese tijdrittitel, 5e plaats voor Lotte Kopecky

"Ik weet weer wat ik hier niet leuk aan vind", lachte Lotte Kopecky na haar tijdrit.

"Dit was de langste tijdrit die ik ooit al heb gereden. Het zwaartepunt lag door de tegenwind in het begin. Daar moest je over je limiet gaan, maar je mocht uiteraard ook niet stilvallen. Ik heb redelijk goed kunnen indelen."

"We moeten dit nu even analyseren en dan mogen we niet te overhaast beslissen", blikt Kopecky al vooruit. "We zien wel wat de toekomst brengt."