"Waarom is die regel er dan nog?": sokhoogte Marlen Reusser, die "niks hoorde", beroert gemoederen

"Dit zien we niet vaak", klonk het bevestigend bij Ine Beyen. "Maar het is Reusser, zij zou toch moeten weten wat wel en niet mag."

Het was te opvallend om te negeren. Marlen Reusser reed een weergaloze tijdrit, maar onderweg waren vooral haar kousen hét gespreksonderwerp. Volgens de UCI mogen die maximaal tot halfweg het scheenbeen komen. Bij de Zwitserse was dat duidelijk niet het geval.

Gemengde gevoelens

"Waarom zijn de regels dan nog in voege?", aldus Ine Beyen. "Er zijn zoveel restricties op vlak van tijdritfietsen, maar een sokkenregel wordt zomaar over het hoofd gezien."

Alle commotie kon de vreugde bij Reusser achteraf niet temperen: "Het is de zevende keer dat ik jarig ben op een groot kampioenschap. Een hattrick scoren (het is haar derde Europese titel, red.) is dan ook extra speciaal."

Over de heisa rond de sokken viel de Zwitserse helemaal uit de lucht: "Ik heb er helemaal niks over gehoord - ik draag deze normaal altijd, maar je doet me nu twijfelen."

Het rugnummer van Reusser bleek vooraf wél een issue: "We kregen het niet op mijn shirt", lachte de winnares. "Even vreesde ik zelfs de start te missen. Ik was blij dat alles net op tijd gefixt was."