Mis niets van de Europese avond met vier Belgische clubs: Club Brugge, KRC Genk, Union en KAA Gent

Club Brugge tegen de, op papier, sterkste tegenstander

Op papier is Besiktas de sterkste tegenstander voor Club Brugge in een groep met nog Bodo Glimt en Lugano. Maar thuis moet er gewonnen worden wil blauw-zwart z'n Europese ambities kracht bijzetten.

Besiktas is heel actief geweest op de transfermarkt en haalde enkele bekende namen uit het Europese voetbal transfervrij binnen.

Club Brugge neemt het in Jan Breydel op tegen Besiktas. De nummer 3 uit de Turkse competitie van vorig seizoen is matig begonnen dit seizoen met 7 op 12. Afgelopen weekend werd nog met 3-0 verloren van Trabzonspor.

KRC Genk tegen Fiorentina, verliezend finalist van 2023

In de Serie A kende Fiorentina een degelijke start. Met twee overwinningen, een gelijkspel en een bolwassing van Inter met 4-0.

In het tussenseizoen vertrokken enkele rondkende namen bij La Viola. Spitsen Jovic en Cabral en middenvelder Amrabat. De rest van het team en vooral het verdedigend compartiment bleef behouden.

Net zoals Club Brugge opent ook KRC Genk tegen de sterkste tegenstander uit z'n poule. Fiorentina verloor vorig seizoen in de allerlaatste minuut de finale van de Conference League tegen West Ham met 2-1.

KRC Genk begon in de voorrondes van de Champions League. Het werd uiteindelijk de Conference League voor de Belgisce vicekampioen.

KAA Gent moet in principe z'n poule winnen

KAA Gent is bij deze (een beetje) gewaarschuwd.

Zorja verraste wel bijna Slavia Praag, de Tsjechische nummer 2, in de barrages voor de Europa League. Na een 2-0 verlies in Praag won het thuis met 2-1.

Vooral Zorja, waar de Buffalo's vanavond tegen beginnen, mag geen probleem opleveren. De ploeg werd vorig jaar derde in de verhakkelde Oekraïense competitie, maar dit jaar bengelen ze alweer onderaan.

De derde Belgische ploeg, KAA Gent , mag eigenlijk nog voor één bal gerold heeft al dromen van de achtste finales in de Conference League. Zorja Loehansk, Breidablik Kopavogur en Maccabi Tel Aviv zijn geen Europese toppers.

Union tegen Franse bekerwinnaar Toulouse

Een klasse hoger dan. In de Europa League neemt Union het op tegen Toulouse. Vorig jaar won de club, met toen nog Brecht Dejaegere in de gelederen, de Franse beker in een verrassende finale tegen Nantes.

Toulouse is geen hoogvlieger in de Franse Ligue 1. Vorig seizoen werden ze 13e en ook dit seizoen kamperen ze op dezelfde plek met amper 6 punten uit 5 wedstrijden.

Naast aanvoerder Dejaegere zagen de Fransen doelman Dupé naar Anderlecht verkassen en het 20-jarige Algerijns talent Fares Chaibi ging voor 10 miljoen naar de Bundesliga.



Met ook absolute topclub Liverpool in de poule moet Union mikken op de tweede plaats in groep E om kans te maken om Europees te overwinteren en dan moeten er punten gepakt worden tegen zowel Toulouse als LASK Linz.