Europese speelschema's bekend: Antwerp opent op 19 september uit bij Barcelona

Champions League: speelschema Antwerp (Groep H)

Antwerp werkt op 19 september om 21u zijn allereerste duel ooit af in de Champions League. Een mooiere locatie kan er bijna niet zijn: op verplaatsing tegen FC Barcelona. Enige minpunt: Camp Nou is momenteel een werf, dus speelt Barcelona thuis in het kleinere Olympisch Stadion.



Op de tweede speeldag in Groep H ontvangt Antwerp op 4 oktober om 18.45u het Oekraïense Sjachtar Donetsk. Daarna volgt op 25 oktober (21u) een duel op de Bosuil met FC Porto.



Op 7 november (21u) is het team van Mark van Bommel te gast in Portugal. Drie weken later - op 28 november (18.45u) - speelt Antwerp in de Duitse stad Hamburg tegen Sjachtar Donetsk, de Oekraïeners spelen door de oorlog niet in eigen land.



Toby Alderweireld en co. sluiten de groepsfase op 13 december (21u) af met een thuismatch tegen FC Barcelona.