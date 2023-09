Union krijgt droomaffiches tegen Liverpool in Europa League, ook LASK Linz en Toulouse in poule

De loting van de Europa League is afgelopen. Union krijgt een uitdagende, maar niet onmogelijke, groep, met Liverpool als uitgesproken favoriet en voor de rest tripjes naar Toulouse en Linz. De zwaarste groep is die met Ajax, Marseille, Brighton en AEK Athene.

13 uur 35. Einde loting. De loting van de Europa League is afgelopen. Union krijgt een uitdagende, maar niet onmogelijke, groep, met Liverpool als uitgesproken favoriet en voor de rest tripjes naar Toulouse en Linz. De zwaarste groep is die met Ajax, Marseille, Brighton en AEK Athene. .

13 uur 32. Toulouse vult groep Union aan. Met Toulouse treft Union een van de zwaardere teams uit pot 4. De Fransen plaatsten zich vorig jaar via de beker. .

13 uur 31. AEK Athene werd uitgeschakeld door Antwerp in de CL-voorronde. Nu mag het opboksen tegen topteams als Marseille, Ajax en Brighton. .

13 uur 30. Wie wordt de laatste ploeg bij Union? We gaan meteen door naar pot 4. .

13 uur 28. Union bij Liverpool en LASK Linz. Union mag zich opmaken voor een tripje naar Anfield, want het wordt gekoppeld aan Liverpool. LASK Linz moet op papier een iets haalbare kaart worden. .

13 uur 26. Brighton bij Ajax en Marseille. De supergroep van deze Europa League is al bekend, want Brighton valt in de groep met Ajax en Marseille. Hier valt sowieso één grote ploeg af. .