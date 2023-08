Antwerp treft Barcelona, Porto en Sjachtar Donetsk in de Champions League, veel topaffiches in andere poules

clock 18:53 18 uur 53. Einde loting. Er worden nog enkele trofeeën uitgereikt, maar hier eindigt onze liveverslaggeving van de loting van de Champions League. . Einde loting Er worden nog enkele trofeeën uitgereikt, maar hier eindigt onze liveverslaggeving van de loting van de Champions League.

clock 18:51 18 uur 51. Antwerp tegen Barcelona, Porto en Sjachtar. Antwerp vermijdt de groep met Feyenoord en Atletico Madrid, maar mag zich opmaken voor duels tegen Barcelona, Porto en Sjachtar.

clock 18:50 18 uur 50. Celtic is de voorlaatste ploeg. Antwerp wordt straks dus de laatste, maar we zullen nu al weten wie hun tegenstanders worden.

clock 18:50 18 uur 50. Groep B lijkt vrij evenwichtig, met Lens, Arsenal, PSV en Sevilla.

clock 18:49 18 uur 49. Ook geen tripje naar Manchester City, want Young Boys Bern vliegt in groep G.

clock 18:48 18 uur 48. Union Berlijn, debutant in de Champions League, komt in groep C, samen met Real, Napoli en Braga.

clock 18:47 18 uur 47. Geen tripje naar Bayern of Manchester United, want Galatasaray belandt in groep A, met ook nog Kopenhagen.

clock 18:46 18 uur 46. Groep F: Newcastle, Dortmund, PSG en Milan. Ik denk dat we onze Groeps des Doods hebben. Newcastle komt in groep F, bij PSG, Dortmund en Milan.

clock 18:44 18 uur 44. Joe Cole haalt als eerste Real Sociedad uit de trommel. Zij komen in groep D, bij Benfica, Inter en Salzburg.

clock 18:43 18 uur 43. Pot 4: waar belandt Antwerp? Het is tijd voor de laatste pot. Antwerp kan nu elk moment weten hoe de Europese herfst en winter er zullen uitzien. Wie zakt straks af naar de Bosuil?

clock 18:43 18 uur 43. Kopenhagen en Braga worden als laatste teams uit pot 3 getrokken. Kopenhagen mag het proberen tegen Bayern en Manchester United, Braga tegen Napoli en Real. Geen eenvoudige opdrachten.

clock 18:41 18 uur 41. Feyenoord en Atletico Madrid krijgen er Lazio bij. Dit opent misschien perspectieven voor de Nederlandse kampioen.

clock 18:41 18 uur 41. Salzburg, altijd gevaarlijk in de Champions League, mag het dit jaar opnemen tegen Benfica en Inter, in groep D.

clock 18:40 18 uur 40. pittige groep F. Milan wordt bij PSG en Dortmund gezet. Daar sneuvelt dus al zeker één grote naam.

clock 18:39 18 uur 39. PSV bij Sevilla en Arsenal. PSV belandt in groep B, met Sevilla en Arsenal. Dat is een groep waar heel wat Belgen in actie kunnen komen.

clock 18:39 18 uur 39. De CL-winnaar van 1991, Rode Ster Belgrado, wordt bij de CL-winnaar van 2023, Manchester City, gezet.

clock 18:37 18 uur 37. Sjachtar bij Barcelona en Porto. Sjachtar Donetsk mag 2 tripjes maken naar het Iberisch schiereiland, want zij komen in groep H bij Barcelona en Porto.

clock 18:36 18 uur 36. Pot 3. Ze laten er geen gras over groeien dit jaar. Zonder pardon gaan we over naar pot 3. De groepen zullen nu steeds meer vorm krijgen. Maar voor Antwerp is het nog altijd wat langer wachten.

clock 18:34 18 uur 34. Real bij Napoli. Real Madrid komt als laatste uit pot 2. Zij worden aan de Italiaanse kampioen, Napoli, gepaard. Eerder zagen we ook nog hoe Porto bij Barcelona belandde.