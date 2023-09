Club Brugge loot pittig in Conference League, KAA Gent en Racing Genk mogen ambitie tonen

clock 15:05 15 uur 05. Einde loting. AA Gent lijkt op papier de meest doenbare loting te hebben van de Belgische clubs, al zijn de affiches wel niet zo aantrekkelijk. Club Brugge en KRC Genk trokken met onder meer Besiktas, Fiorentina en Ferencvaros wel clubs met de nodige faam. Zij zullen top moeten zijn als ze willen overwinteren. Hiermee is de loting van de Conference League afgelopen. Blijf Sporza in de gaten houden voor reacties en analyses. . Einde loting AA Gent lijkt op papier de meest doenbare loting te hebben van de Belgische clubs, al zijn de affiches wel niet zo aantrekkelijk. Club Brugge en KRC Genk trokken met onder meer Besiktas, Fiorentina en Ferencvaros wel clubs met de nodige faam. Zij zullen top moeten zijn als ze willen overwinteren.



Hiermee is de loting van de Conference League afgelopen. Blijf Sporza in de gaten houden voor reacties en analyses.

clock 15:04 15 uur 04. Cuckariki bij Genk, Lugano bij Club Brugge. Club Brugge heeft met Lugano (uitgeschakeld door Union in de Europa League) zijn laatste tegenstander te pakken. Ook Genk weet wie zijn laatste tegenstander wordt. Ze konden Cuckariki uit Servië treffen in de voorronde van de Europa League, maar het wordt uiteindelijk de groepsfase van de Conference League.



Ook Genk weet wie zijn laatste tegenstander wordt. Ze konden Cuckariki uit Servië treffen in de voorronde van de Europa League, maar het wordt uiteindelijk de groepsfase van de Conference League.

clock 15:01 15 uur 01. Gent mag naar IJsland. Klaksvik, de eerste club uit de Faeroer in de Conference League-groepsfase, komt in groep A. In groep B, bij Gent, krijgen we met Breidablik een andere nieuwkomer, zij het uit IJsland.



clock 14:59 14 uur 59. Besiktas bij Club Brugge. Club Brugge krijgt er met Besiktas een stevige tegenstander bij.

clock 14:58 14 uur 58. Het wordt een exotische groep voor AA Gent, want naast Maccabi Tel Aviv krijgen ze ook Zorja Loegansk uit Oekraïne. . Het wordt een exotische groep voor AA Gent, want naast Maccabi Tel Aviv krijgen ze ook Zorja Loegansk uit Oekraïne.

clock 14:57 14 uur 57. Lastig voor Genk. Genk wordt in groep F gedropt, samen met Fiorentina en Ferencvaros.

clock 14:56 14 uur 56. Over naar pot 3. In pot 3 komen we KRC Genk tegen, maar zij kunnen niet bij Club of Gent belanden.

clock 14:54 14 uur 54. Bodø/Glimt bij Club Brugge. Bodø/Glimt was 2 seizoenen geleden een van de sensaties in de Europa League, toen het de kwartfinales haalde. Nu mag Club Brugge de Noren een toontje lager doen zingen.

clock 14:51 14 uur 51. Maccabi Tel Aviv bij Gent. AA Gent mag naar Israël, want Maccabi Tel Aviv is de eerste club die aan hen gepaard wordt.

clock 14:51 14 uur 51. Club Brugge komt in groep D terecht, al weten we nog niet tegen wie ze zullen moeten uitkomen. . Club Brugge komt in groep D terecht, al weten we nog niet tegen wie ze zullen moeten uitkomen.

clock 14:49 14 uur 49. Gent in B. Traianos Dellas haalt AA Gent als tweede uit de bokaal. Het belandt zo in groep B.

clock 14:48 14 uur 48. Loting! De werkwijze van de loting is nog een laatste keer duidelijk gemaakt en nu kunnen we écht beginnen. In pot 1 vinden we met Club Brugge en AA Gent al meteen 2 Belgische clubs.

clock 14:40 14 uur 40. Noble en Dellas. Er worden ook voor deze loting weer 2 helpers opgeroepen. Mark Noble, clublegende van Conference League-winnaaar West Ham, en Traianos Dellas, die met Griekenland Europees kampioen werd.

clock 14:31 14 uur 31. Kijk nu met livestream. De loting is begonnen en dus loopt ook de livestream hierboven. Zoals gebruikelijk wordt eerst nog teruggeblikt op vorig seizoen en wordt uitgebreid de procedure doorgenomen.

clock 13:54 13 uur 54. Samenstelling pot 1. Eintracht Frankfurt (Dui) Dinamo Zagreb (Kro) Club Brugge AZ Alkmaar (Ned) KAA Gent Fenerbahce (Tur) Lille (Fra) Ferencvaros (Hon)

Dinamo Zagreb (Kro)

Club Brugge

AZ Alkmaar (Ned)

KAA Gent

Fenerbahce (Tur)

Lille (Fra)

Ferencvaros (Hon)

clock 13:52 13 uur 52. Samenstelling pot 2. Bodo/Glimt (Noo) PAOK (Gri) Slovan Bratislava (Svk) Maccabi Tel Aviv (Isr) Viktoria Plzen (Tsj) Aston Villa (Eng) Loedogorets (Bul) Fiorentina (Ita)

PAOK (Gri)

Slovan Bratislava (Svk)

Maccabi Tel Aviv (Isr)

Viktoria Plzen (Tsj)

Aston Villa (Eng)

Loedogorets (Bul)

Fiorentina (Ita)

clock 13:51 13 uur 51. Samenstelling pot 3. Legia Warschau (Pol) Racing Genk Zorya (Oek) Astana (Kaz) Besiktas (Tur) HJK Helsinki (Fin) Spartak Trnava (Svk) Olimpija Ljubjana (Slo)

Racing Genk

Zorya (Oek)

Astana (Kaz)

Besiktas (Tur)

HJK Helsinki (Fin)

Spartak Trnava (Svk)

Olimpija Ljubjana (Slo)

clock 13:50 13 uur 50. Samenstelling pot 4. Zrinjski Mostar (Bos) Klaksvik (Far) Aberdeen (Sch) Cukaricki (Ser) Lugano (Zwi) Breidablik (IJs) Nordsjaelland (Den) Ballkani (Kos)

Klaksvik (Far)

Aberdeen (Sch)

Cukaricki (Ser)

Lugano (Zwi)

Breidablik (IJs)

Nordsjaelland (Den)

Ballkani (Kos)