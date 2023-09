Racing Genk zet twee keer achterstand recht tegen Fiorentina, paal voorkomt 3-2 in minuut 96

clock 20:46

einde, 20 uur 46. EINDE: 2-2. In een prangende slotfase kwam Racing Genk nog het dichtst bij de zege, maar de paal stond de winnende goal van Tolu in de weg. Een gelijkspel tegen grote groepsfavoriet Fiorentina is allerminst een schande, al zat er dus in extremis nog meer in voor de Limburgers. .