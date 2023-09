Pieter Heemeryck maakt favorietenrol waar in eerste Ironman 70.3 in Knokke: "Ging moeilijk"

Heemeryck is de laatste maanden flink op dreef: in juni eindigde hij 2e op het EK Ironman (volledige afstand) in Hamburg, begin augustus was er goud op EK 70.3 in Talllinn. Enkele weken later kon enkel olympisch kampioen Kristian Blummenfelt hem van de zege houden over 100 km in Singapore.



Op het WK Ironman vorige week in Nice (ter vervanging van Hawaï) gaf onze 33-jarige landgenoot wel op bij het fietsen. Daar liep het niet zoals gepland. Hij wilde sterk antwoorden en dat lukte vandaag.



Met de Nieuw-Zeelandse topper Kyle Smith en de verrassende Duitser Wilhelm Hirsch begon Heemeryck op kop aan de halve marathon. De twee konden een demarrage van de Belg niet beantwoorden, Smith liet het zelfs helemaal afweten.



Heemeryck had aan de finish een voorsprong van 1'09" op Hirsch en van 3'23" op de Brit Harry Palmer.



Met Dieter Comhair (7e) en Dries Matthys (8e) haalden er nog 2 Belgen de top 10.



Bij de vrouwen ging de zege in 4u13'57" naar de Britse Lucy Buckingham. Zij begon met 5 minuten voorsprong te lopen, maar hield daarvan nog maar 9 seconden over op haar landgenote Lizzie Rayner. De Française Emilie Morier was derde op 1'34". Katrien Verstuyft werd 7e op dik 4 minuten, Jonie Vanhoutte 15e.