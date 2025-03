E3 Saxo Classic, waar je de passie echt begint te voelen: "In Milaan heb je alleen tramsporen"

José De Cauwer is een vat vol verhalen. Voor elke topklassieker laten we hem een anekdote uit zijn verhalentrommel schudden. Vandaag: de E3 Saxo Classic.

De E3 Saxo Classic is een buitenbeentje op de voorjaarskalender. De koers zit niet in de portefeuille van Flanders Classics. "De organisatie onderscheidt zich van de rest en doet dat heel goed", zegt José De Cauwer.

Jarenlang heeft De Cauwer commentaar gegeven bij de klassieker, die niet meer op de VRT te zien is. "Als je daar naartoe reed, mocht je niet in het verhaal van de VIP-bussen belanden."

"Je denkt dat je nog uren de tijd hebt voor de uitzending begint, maar dan moeten al die bussen eerst passeren en dan kan je daar wel eventjes stilstaan. Onvoorstelbaar!"

Na het Italiaanse luik meert het peloton weer aan op Vlaamse bodem, daar waar de koers door de aderen lijkt te stromen.

Dat gevoel doet De Cauwer nog altijd likkebaarden. "De beleving die je vanaf nu krijgt, dat is zo geweldig aan deze sport en deze streek."

"Of de fans nu uit de VS, Slovenië of Australië komen: iedereen is hier graag."

"Vergelijk het met de start van Milaan-Sanremo. Daar staat, bij manier van spreken, 100 man, hé."

"Vroeger (nu start La Primavera in Pavia) reed je 's ochtends door een leeg Milaan, waar je op de gevaarlijke tramsporen na niets had. Hier bij ons spat de passie eraf."