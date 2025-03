Frieten en een boost dankzij waaiers in Gent-Wevelgem: "De koersdirecteur belde me en vroeg wat hij moest doen"

José De Cauwer is een vat vol verhalen. Voor elke topklassieker laten we hem een anekdote uit zijn verhalentrommel schudden. Vandaag: Gent-Wevelgem

"Gent-Wevelgem is een serene koers geworden. Naar de start in Ieper kunnen wij door de lange uitzending niet gaan, maar ik zou er wel eens bij willen zijn. Ook met de buitenlandse renners moet dat iets doen als ze onder die Menenpoort staan."

Ook de oorlogsgeschiedenis en de hommage dragen daaraan bij. "Ik vind het zo mooi dat het verhaal van In Flanders Fields daar aan gekoppeld is. Ik kan me voorstellen dat je de koers dan ook thuis op een aparte manier beleeft."

De koers werd gereden en staat nu in het collectieve geheugen gegrift. "Het is een van de meest memorabele edities geworden. Zou dat nu nog kunnen met het weerprotocol?"

"Die ochtend belde koersdirecteur Frank Hoste mij. Hij vroeg me wat hij moest doen: afgelasten of niet? Vanuit onze cabine leek het wel goed te doen", knipoogt De Cauwer. "Frank moest zelf maar beslissen."

Met zijn jarenlange ervaring weet De Cauwer als geen ander dat je ook als commentator goed moet eten en drinken. In Gent-Wevelgem bestond het menu tot enkele jaren geleden uit frieten.

"Vlak bij onze commentaarpositie is er een frituur en dat was onze jaarlijkse gewoonte geworden. Boterhammen meenemen van thuis, dat doen we niet, hé (lacht). Ik zal me tijdens de week wel verzorgen."

Maar bij een van de bezoekjes sprak Griet Langedock, medeorganisator, onze commentatoren aan. "Ze beloofde dat ze het jaar erop voor eten zou zorgen en zo geschiedde."

"Wij, en met ons alle andere commentatoren, kregen een volledige schotel van de organisatie met alles erop en eraan."

"Alleen moeten we die voor de uitzending oppeuzelen, hé. Of tijdens de koers. Dan is een lang interview van bij de start handig als eetmoment."