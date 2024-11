"Voor ik emotioneel word, wil ik dit met je delen": Roger Federer schrijft pakkende brief naar afscheidnemende Nadal

di 19 november 2024 09:25

Nu Rafael Nadal zijn laatste week is ingegaan als professioneel tennisser dook zijn oude rivaal en vriend Roger Federer (43) in zijn pen. "Je daagde me uit op een manier die niemand anders kon. Ik zal altijd voor jou blijven juichen."

15 jaar lang kruisten Rafael Nadal en Roger Federer elkaar in tennisland.



Liefst 40 keer stonden ze oog in oog met elkaar. Nadal trok 24 keer aan het langste eind, Federer 16 keer. 2 jaar geleden zette Federer een punt achter zijn carrière. Deze week is het de beurt aan zijn eeuwige rivaal en vriend, die voor eigen volk in Malaga afzwaait tijdens de Daviscup. Het uitgelezen moment om de 38-jarige Nadal te eren met een persoonlijke brief, dacht Roger Federer.



"Voordat ik misschien emotioneel word, wil ik enkele dingen met je delen", opent hij zijn opstel. "Je hebt me meer verslagen dan omgekeerd en je daagde me uit op een manier die niemand anders kon." "Op gravel voelde het alsof ik jouw achtertuin binnenwandelde en je liet me harder werken dan ik ooit had gedacht. Je liet me mijn spel opnieuw uitvinden, het ging zelfs zo ver dat ik de grootte van mijn racket veranderde, hopend op een voordeel."

Stiekem vond ik jouw rituelen allemaal best wel leuk. Roger Federer

"Ik ben niet zo bijgelovig, maar jij bracht het bijgeloof naar een hoger niveau. Al die rituelen: je waterflessen klaarzetten alsof het speelgoedsoldaatjes waren, je haar doen, je ondergoed aanpassen ... Stiekem vond ik dat allemaal best leuk. Omdat het zo uniek was."



"En weet je wat, Rafa, door jou ging ik nog meer van het spel genieten. Oké, misschien niet in het begin. Na de Australian Open van 2004 stond ik voor het eerst op de eerste plaats. Ik dacht dat ik aan de top van de wereld stond. En dat was ook zo, tot jij twee maanden later in Miami in je rode mouwloze shirt met je biceps op de baan kwam en me overtuigend versloeg."



"Al dat gedoe dat ik over je had gehoord - over die geweldige jonge speler uit Mallorca, een uitzonderlijk talent dat waarschijnlijk ooit een grandslamtoernooi zou winnen - was niet alleen maar een hype."

Epische carrière