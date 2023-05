De bokser, de duizendpoot en de tempobeul: dit legt elke Giro-ploegmaat van Evenepoel in de weegschaal

Davide Ballerini (28): bokser tot de boog van de laatste 3 kilometer

Met zijn vaderlandsliefde zal hij zich alleszins uit de naad rijden om Evenepoel in de sprintritten in de veilige zone te piloteren.

Mattia Cattaneo (32): duizendpoot met 3 longen

Met dat profiel - hij is een uitstekende tijdrijder - kan hij Evenepoel ook in de hectische slotfases van de vlakke ritten mee in veilige wateren loodsen.

Na een 3e plaats in de Ronde van de Toekomst in 2012 leek een ronderenner geboren, maar op het hoogste niveau heeft Mattia Cattaneo die ambities moeten opbergen.

Josef Cerny (29): Tsjechische tempobeul

Cerny is een altruïst tot in de kist. Na zijn proloogzege in Romandië zal zijn energievoorraad nog meer aangevuld zijn voor overuren als windscherm.

In de Giro van 2020 boekte hij zijn grootste zege, wat hem toen in extremis een contract opleverde bij zijn huidige ploeg.

Jan Hirt (32): de nieuwe meesterknecht

De Tsjech is een seizoensmens: in deze periode van het jaar is hij op zijn best. Vraag hem niet om uit te blinken tijdens de Tour of in het najaar, het voorjaar en vooral de Giro zijn zijn dada.

Jan Hirt reed in 2014 een seizoen bij het jeugdteam van Patrick Lefevere en zette zich vorig jaar helemaal op de kaart in de Giro met een ritzege en een 6e plaats in het eindklassement.

Van Intermarché-Wanty-Gobert verhuisde hij naar Soudal-Quick Step en kreeg hij een andere rol: geen kopmanschap of vrije rol meer, wel een meesterknecht die vooral uitblinkt op de langere cols en steilere pentes. Het vergt zeker ook een mentale omscholing.

Na de eerste kennismaking in San Juan toonde Evenepoel zich tevreden, al bleef de lange Tsjech daarna in Oman en Catalonië wat onder de radar. Hij koos niet voor Tenerife, maar voor Colombia om zich klaar te stomen op hoogte. In de 3e week moet hij op zijn best zijn.