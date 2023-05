Drie landgenoten en een Italiaans-Tsjechisch blok: dit zijn de ploegmaats van Evenepoel in de Giro

Na de Vuelta heeft Remco Evenepoel zijn zinnen gezet op de Ronde van Italië. De wereldkampioen beulde zich de voorbije maanden af op Tenerife om helemaal klaar te zijn voor zijn gooi naar de roze trui.

Opvallend: Fausto Masnada, die Evenepoel vergezelde op hoogtestage, zal de Vuelta-winnaar niet aan de eindzege helpen in de Giro. De Italiaan, ritwinnaar in 2019, maakte geen al te sterke indruk in de Ronde van Romandië.

Pieter Serry, Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder, de drie andere musketiers van Evenepoel op de Teide, zijn er de komende drie weken wel bij. Van Wilder, nog maar 22, moet de wereldkampioen bijstaan als laatste man.

Met Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Josef Cerny en Jan Hirt krijgt Evenepoel nog vier extra lijfwachten tussen de Dolomieten en de Abruzzen.