Scheidrechtersbaas over penaltyfout in Cercle-Standard: "Ref moest fluiten, maar snap dat VAR niet ingrijpt"

Cercle Brugge-Standard, een match uit de Europe Play-offs, was 77 minuten ver toen Standard-speler Canak bij een 0-0-stand nogal fors in de rug van Hugo Siquet sprong.

Ongeloof en onbegrip aan de tafel van Extra Time, die hiervoor allemaal een penalty hadden verwacht. Maar eerst scheidsrechter Laforge en daarna VAR Verboomen lieten het passeren.

"Het referee department zou voor een penalty gegaan zijn, want er was contact. Bij voorkeur had de scheidsrechter op het veld die beslissing genomen", zegt Bertrand Layec, de baas van de scheidsrechtersafdeling.



Om uit te leggen waarom de VAR niet ingreep, moet Layec een grote bocht maken. "Je moet weten dat niet alle fases die op het veld gebeuren systematisch bekeken worden. De VAR bekijkt het totaalplaatje."

"In dit geval was hij van oordeel dat het contact niet volstond voor een penalty. Op basis van de intensiteit, de kracht en het gebruik van de armen."

"We zijn ook duidelijk dat de verdediger van Standard eerst naar de bal kijkt en daarna de aanvaller raakt. Omdat die in de lucht hangt, lijkt het spectaculairder."

"Als we dit allemaal in beschouwing nemen, dan begrijpen we dat de VAR heeft besloten dat het geen duidelijke fout is en dat ze dus niet zijn tussengekomen."