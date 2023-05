Gretig Cercle Brugge kent geen genade met Standard in vakantiemodus

Man van de match: Eigenlijk was iedereen bij Cercle goed, met geen duidelijke beste. Daarom even wat aandacht voor trainer Miron Muslic. Het waren straffe prestaties die de ploeg leverde, heel het seizoen lang, met mooi en attractief voetbal. Kijk en leer, collega-coaches.

Een knik naar Arnaud Bodart is ook op zijn plaats. De keeper kreeg er vanavond vier om de oren, maar stopte een veelvoud daarvan.

Sleutelmoment: Vanaf de eerste seconden was het duidelijk dat er maar één ploeg was die in het hoofd nog niet onder een palmboom zit.

Opvallend: Standard staat nu op 2 op 15 deze play-offs, won nog geen één keer. Als het volgende week niet in slaagt iets te rapen tegen Gent (slik), zal dat de eerste keer ooit zijn dat de Luikse ploeg geen enkele match wint tijdens de play-offs. Een triest record.