Cercle en Standard verdelen de punten na matige pot voetbal

Miron Muslic (trainer Cercle Brugge): "We hadden natuurlijk graag gewonnen, maar ik neem genoegen met dit resultaat. We hebben kansen gehad en we hebben hard gestreden.

Christiaan Ravych (Cercle Brugge): "Tegenstanders weten dat wij door onze intensiteit een moeilijke tegenstander zijn. Jammer dat we het vandaag niet halen. We missen misschien wat efficiëntie."

Arnaud Bodart (Standard): "We hebben hard gestreden, maar weinig kansen gehad. Het is volgens mij een logisch resultaat. We hadden natuurlijk graag de drie punten gepakt, maar om hier een punt mee te nemen, is lang niet slecht."

Ronny Deila (trainer Standard): "Het was een heel directe match met veel duels. Ik ben trots op de ploeg. We hadden de meeste kansen en de controle, maar we konden niet scoren. Daar moeten we nog aan werken. Ik neem genoegen met dit punt."