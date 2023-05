Cercle mag weer dromen van meer in Europe Play-offs na ware doelpuntenkermis in Westerlo

Het doelpuntenfeestje is afgelopen. Westerlo begon de tweede helft met herwonnen moed en een nieuwe aansluitingstreffer die even voor hoop zorgde, maar Somers zette nog maar eens de puntjes op de i. De hattrick van Nene Dorgeles voor Westerlo was nog van mooie makelij, al was de Westelse veer wel al definitief gebroken.

einde, 15 uur 26. Einde: 3-5! Het doelpuntenfeestje is afgelopen. Westerlo begon de tweede helft met herwonnen moed en een nieuwe aansluitingstreffer die even voor hoop zorgde, maar Somers zette nog maar eens de puntjes op de i. De hattrick van Nene Dorgeles voor Westerlo was nog van mooie makelij, al was de Westelse veer wel al definitief gebroken. Cercle telt evenveel punten als Standard, maar telt een gewonnen wedstrijd meer en is de eerste achtervolger op 5 punten van Gent. .

clock 74'

tweede helft, minuut 74. Nene met parel voor hattrick! Het houdt maar niet op in het Kuipje! Nene Dorgeles had zijn hattrick wellicht in een winnende partij voorgesteld, maar zijn derde doelpunt van de middag mag er zeker wel zijn! Al even fraai als Lopes Da Silva in de eerste helft schildert hij de 3-5 in doel! .