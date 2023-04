Zulte Waregem degradeert na mislukte remontada, Cercle naar play-offs

Zulte Waregem - Cercle in een notendop:

Opvallend: Na een knotsgekke speeldag vinden vreugde en verdriet elkaar in een innige omhelzing aan de Elindus Arena. "We weigeren op te geven", beschreef Miron Muslic op voorhand zijn ploeg. Een voorspelling eigenlijk. Wie weet wat de Vereniging kan doen in PO2, waar alles op een zakdoek staat.

Sleutelmoment: Op tien minuten van het einde was alles nog mogelijk voor Zulte Waregem, de energie en honger nog groot, tot Somers anders besliste. Waar de veerkracht en mentaliteit van de thuisploeg nog onbreekbaar leek na rust, was de veer nu écht gebroken.

Blitzkrieg

In de problemen of niet, Zulte Waregem begon met hoop.

Hoop en naïviteit, blijkbaar. Want na acht minuten leek met twee doelpunten het kalf al verdronken voor de fusieclub. Eerst was het Siquet. Hij kwam aan de bal, vrij en alleen, na een geblokkeerd schot van Gboho. Iemand van de thuisploeg had hem moeten oppikken, maar daar gaf hij geen sikkepit om. 1-0.

Essevee had amper nog haar plaats ingenomen, of het hing weer in de touwen. Na geharrewar in de zestien kon Ueda het krachtigste zijn voet tegen de bal zetten, Zulte Waregem vergat een beetje te verdedigen.

Een koude douche voor de thuisploeg dat na een half uur wel boven water kwam. Kansen waren er voor Gano, maar Bostyn en een zeer glad veld stonden hem in de weg.

Lambrechts kende dan nog een penalty toe aan Zulte, maar werd teruggefloten door de VAR. Het voetje van Vormer werd wel gehaakt, maar veel te licht. Geen penalty, het begin van een rollercoaster van een slotfase.

Aan de overkant gaf Lambrechts na een interventie van de VAR wel de penalty, iets minder licht dan die voor Somers. Ueda zette hem om, maar geen drievoudige voorsprong voor de bezoekers. De Japanner gleed uit en raakte de bal eerst met links, voor hij hem met rechts binnentrapte. Met verwarring de kleedkamer in.