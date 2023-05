Wereldkampioenen Vromant en Celen willen schitteren op WB in Oostende: "Heel speciaal"

Wereldkampioenen Tim Celen en Ewoud Vromant worden de blikvangers op de Wereldbeker in Oostende, de 2e van 3 Wereldbekers dit seizoen.

Celen surft nog op de goeie vibes van vorige week, toen hij de Ronde van Vlaanderen won in zijn regenboogtrui. "Die foto's bewaar ik heel goed, daar ben ik heel trots op", vertelt hij aan de vooravond van de Wereldbeker in eigen land. "Het is fantastisch dat die wedstrijd er is."

Celen won een week eerder ook al de wegrit op de Wereldbeker in Maniago. "De vorm is goed. En na die zege in Italië sta ik in Oostende toch iets vrijer aan de start. Maar zeker wel met ambitie. Ik wil het beste van mezelf geven en zo hoog mogelijk eindigen."

In Oostende willen de renners punten sprokkelen om zich te kwalificeren voor Parijs 2024. "Dat is heel belangrijk", zegt Vromant. "Een podium levert veel punten op."

"Maar het is ook gewoon speciaal om hier in België te rijden. Er komen veel familie en vrienden, de pers is er. Het parcours ligt me, het is vlak. Dus die tijdrit in mijn regenboogtrui, die ik wil ik eigenlijk echt wel winnen."

Ook Vromant is trouwens in vorm, met op de eerste Wereldbeker al zeges in de weg- en tijdrit.

"Maar deze zomer zijn er nog twee grote doelen: de WK's op de piste en op de weg. Daar wil ik top 3 halen. Dat is nodig voor mijn contract bij Sport Vlaanderen, maar dat geeft me een vrij grote zekerheid op selectie voor de Spelen."

En op die Spelen zijn de Belgen ook ambitieus. "Goud pakken is de droom", glundert Vromant.

Maar dus eerst de WK's deze zomer. Die worden samen met de andere wereldkampioenschappen wielrennen in Glasgow georganiseerd. "Een teken van erkenning en respect", vindt Vromant. "We zijn een volwaardige discipline binnen de wielersport. We zijn even professioneel."

Celen: "Als mensen het eens in levende lijven zien, beseffen ze ook wat wij er voor doen en laten."