Zwitserse precisie ondanks een slipper: topfavoriet Zwitserland verlengt wereldtitel in de mixed relay

"Het was pijnlijk, maar ik stel het goed", kon Marlen Reusser haar crash meteen relativeren. "Ik moet me verontschuldigen bij mijn ploegmaats, want ik heb hen angst aangejaagd. Al was het voor de tv-kijkers wellicht extra boeiend door mijn val."



"We mogen vooral trots zijn. Eén keer winnen is fijn, twee keer winnen betekent dat we sterk zijn. We hebben sterke motoren en hebben de skills, of ik misschien wat minder door mijn val", grapte ze.



"We wilden het vooral net als vorig jaar weer allemaal samen doen."

Stefan Küng werd zondag nog 5e in de wegrit en zag er vandaag weer fris uit. "Mijn benen deden pijn tijdens de opwarming, niet echt tijdens de race. Dat is een goed teken."



"We kenden het parcours wel na die 10 rondjes van zondag, al is het nog iets anders op een tijdritfiets. Maar we kennen elkaar goed en we hadden vertrouwen in elkaar. We wilden niet te veel risico's nemen en we wilden de vrouwen gewoon op het juiste spoor zetten."



"We wilden winnen, maar ik wilde mezelf ook niet te veel druk opleggen. Vrijdag wacht nog een belangrijkere afspraak, al is dit wel aardig."