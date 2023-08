De mixed relay is niet de beste dag geworden in de carrière van Daan Hoole. De boomlange Nederlander van Lidl-Trek moest op een van de Schotse heuveltjes al eens corrigeren en bij een tweede netelige situatie eindigde hij in de dranghekken. Zijn voorwiel zag er niet te katholiek uit en Hoole moest met een reservefiets zijn tocht vervolgen.