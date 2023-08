BEKIJK: Gelost en meteen in de wagen: opgetrommelde Josh Charlton geeft op in mixed relay

De mixed relay blijft een discipline waar renners en landen mee worstelen. 3 mannen rijden een tijdrit en worden afgelost door 3 vrouwen. De tijd van de 2e man aan de finish telt voor de vrouwen in actie mogen komen. Bij de Britten moest belofte Josh Charlton op de valreep inspringen voor de zieke Ben Turner. Toen hij ploegmakkers Daniel Bigham en Ethan Vernon moest laten rijden, stapte hij meteen in de volgwagen. Met voorbedachten rade wellicht, want Charlton rijdt morgen de tijdrit bij de beloften.